In esclusiva per Variety è approdato in rete il primo trailer di Archenemy, film diretto da Adam Egypt Mortimer (L’Odio che Uccide) con protagonista Joe Manganiello (True Blood).

Nel film Manganiello veste i panni di Max Fist, uomo che afferma di essere un eroe proveniente da un’altra dimensione e che in qualche modo è atterrato sulla Terra perdendo i suoi poteri. Nessuno crede alla storia di Max tranne l’adolescente Hamster (Skylan Brooks) e sue sorella Indigo (Zolee Griggs). I due convinceranno Max ad aiutarli ad eliminare una banda di spacciatori di droga locali, situazione in cui le abilità dell’uomo verranno messe alla prova.

Nel cast troviamo anche Amy Seimetz (Pet Semetary, You’re Next) e Glenn Howerton (The Hunt).

Daniel Noah, Lisa Whalen e Elijah Wood hanno prodotto il film attraverso la SpectreVision. Anche Manganiello e suo fratello Nick figurano come produttori del progetto attraverso la 3:59.

Il film arriverà nelle sale in una data ancora indefinita nel 2021. Potete vedere il trailer cliccando sull’immagine qua sotto:

Do recente abbiamo visto Manganiello in progetti come Jay and Silent Bob Reboot e Ubriachi d’Amore.

