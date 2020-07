L’incertezza legata alla pandemia di Coronavirus negli Stati Uniti continua ad avere effetti sul calendario di uscite: dopo la Disney , è la Paramount ad annunciare nuovi rinvii pere altri film.

Il nuovo calendario della major è il seguente:

Paramount ha dichiarato di credere fermamente nell’esperienza cinematografica sul grande schermo, e di aver rinviato i film per poter assicurare loro un’uscita in sala:

Crediamo veramente che non ci sia un’esperienza cinematografica paragonabile a quella che si può godere in sala. Il nostro impegno va proprio in questa direzione, a sostegno degli esercenti cinematografici, e vogliamo sottolineare che non appena sarà possibile il pubblico potrà godersi nuovamente la gioia di vedere i film Paramount sul grande schermo.