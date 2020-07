In rete è approdato un poster dithriller horror scritto da(Cattivi Vicini, The Disaster Artist) insieme a Joe Swanberg e diretto dallo stesso Franco (che qui fa il suo debutto alla regia).

Il lungometraggio segue la storia di due coppie che fuggono in una casa che affaccia sull’oceano. Tuttavia il sospetto cresce tra di loro a causa del padrone di casa che sembra spiarli. In breve tempo quello che sarebbe dovuto essere un weekend di festeggiamenti si trasforma in qualcosa di molto sinistro quando dei segreti ben custoditi vengono svelati e i quattro amici iniziano a vedersi reciprocamente sotto una luce completamente nuova.

Del cast fanno parte anche Alison Brie, Dan Stevens, Jeremy Allen White e Sheila Vand.

Il film è disponibile negli Stati Uniti nei drive-in, in VOD e nei cinema dal 24 luglio. Potete vedere il poster qua sotto:

