e il registasono protagonisti di un interessante “What if?” raccontato dallo stesso filmmaker a Collider (via Indiewire ), un “What if?” collegato a(Ford V Ferrari in originale), il film di James Mangold con Matt Damon e Christian Bale.

Uscito lo scorso novembre nello stivale, ha ottenuto ottime critiche e buoni incassi e, insieme ad altri film come C’era una volta a… Hollywood e Parasite, ha contribuito alla “resistenza in sala” di un cinema di stampo più classico, quasi vecchio stile, ben differente da quello dei tenpole che siamo abituati a vedere trionfare al box office. O meglio, che eravamo abituati a vedere trionfare date le poco confortanti circostanze attuali.

Joseph Kosinski, che il prossimo anno ritroveremo con Tom Cruise e “Top Gun: Maverick” ha raccontato infatti di essersi trovato davvero molto vicino alla realizzazione della pellicola su Carroll Shelby e l’intrepido pilota britannico Ken Miles, un film che, nelle sue mani, avrebbe visto il già citato Cruise e Brad Pitt come protagonisti.

Non direi che ci siamo trovati proprio vicinissimi alla produzione della pellicola, ma eravamo arrivati ad avere un’effettivo table read della sceneggiatura insieme a Tom Cruise e Brad Pitt. Ma non siamo riusciti a ottenere il budget che ritenevamo congruo per un lungometraggio del genere e così è diventato il film che mi è sfuggito dalle mani. Alla fine però hanno realizzato comunque un film straordinario. La sceneggiatura era sostanzialmente la medesima e l’approccio di Mangold è quello che avrei avuto io, a base di autentiche vetture e vere gare. Anche perché con Tom sarebbe stata l’unica maniera per farlo. In sostanza avremmo fatto quello che abbiamo poi messo in pratica col sequel di Top Gun, con le macchine da presa montate sulle macchine e via discorrendo. Per me James Mangold ha tirato fuori una versione eccellente e penso che Bale e Damon abbiano veramente azzeccato i personaggi. E considera che per me si è trattato di una situazione in cui speravo davvero tanto di vedere qualcosa di valido perché amavo tantissimo la storia. L’ho visto insieme a Tom ed eravamo entrambi elettrizzati dopo la visione. È una situazione strana, quella in cui ti trovi a vedere un film che desideravi davvero tanto fare che poi è stato realizzato da un’altra persona che però ha fatto un lavoro davvero sensazionale.