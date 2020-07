L’incertezza dell’emergenza sanitaria causata dal nuovo Coronavirus che, dalla Cina, ha poi messo in ginocchio il mondo intero torna a colpire in casa Paramount dopo i recenti e ulteriori rinvii diai quali si aggiunge ora quello della nuova produzione della major e della Hasbro, ovveroLe due compagnie hanno deciso di rimandare il lungometraggio al 2021 (il toy movie era inizialmente previsto per questo ottobre).

La notizia è arrivata a margine della diffusione da parte della Hasbro dei risultati finanziari del secondo quarto dell’anno fiscale, ovviamente in caduta libera rispetto all’analogo periodo del 2019, il tutto a causa del COVID-19.

Il colosso del giocattolo ha fatto sapere di essere al lavoro con lo studio per stabilire quale possa essere il periodo migliore per portare G.I. Joe Origins: Snake Eyes nei cinema scegliendo, per il momento, di indicare un generico 2021 come data di release.

Il film è stato girato in Giappone e a Vancouver, in Canada; al fianco di Golding troviamo anche Andrew Koji, Haruka Abe, Iko Uwais, Tahekiro Hira, mentre alla regia figura Robert Schwentke.

Prodotto dalla Skywance e dalla Bonaventura Pictures per la MGM e la Paramount Pictures, il film è stato scritto da Evan Spiliotopoulos (La Bella e la Bestia).

Creati entrambi da Larry Hama nel 1984, Snake Eyes e Storm Shadow sono acerrimi nemici essendo membri di due fazioni decisamente opposte, e cioè i GI Joe e i COBRA.

Il protagonista del film, Snake Eyes, è un ninja che si veste di nero, nasconde il suo volto e non parla. Entra a far parte del gruppo anti-terrorista e diventa rapidamente uno dei membri più popolari, inoltre crea un legame speciale con Scarlett (Samara Weaving), primo membro femminile del team, e a volte svolge delle missioni insieme al suo lupo, Timber.

L’uscita di G.I. Joe: Snake Eyes, è prevista per il 2021.

Cosa ne pensate di questa decisione della Hasbro e della Paramount? Ditecelo nei commenti!