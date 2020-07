La rivelazione è avvenuta nel corso di una recente intervista con Repubblica avrebbe dovuto girare un nuovo film a settembre, ma l’emergenza Coronavirus ha sconvolto tutti i suoi piani.

L’intervista si è svolta nell’ambito Ventotene Film Festival (24 luglio – 2 agosto) visto che il regista parteciperà in collegamento video a una celebrazione della sua carriera mercoledì 29 luglio alle 22.30. In questa sede riceverà il premio Vento d’Europa – Wind of Europe International Award, sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo, e poi dopo l’incontro ci sarà la proiezione del film ‘Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo, il film da lui diretto approdato in sala nel 2009.

Il nuovo film del regista al momento sembra naufragato, ma la speranza è che prima o poi riesca a tornare in carreggiata:

Avrei dovuto iniziare le riprese di un nuovo film a settembre nato originariamente da un’idea di Stanley Kubrick. Avevamo già un copione e un cast, ma la quarantena ha rovinato tutto. Perciò al momento sto lavorando a un libro con gli storyboard di tutti i film che ho finito.

Parlando di altri progetti, ricordiamo che Gilliam collaborerà con Taika Waititi per scrivere e dirigere l’episodio pilota di Time Bandits (I banditi del tempo), la serie targata Apple tratta dall’omonimo film del 1981.

I due cineasti saranno coinvolti anche come produttori esecutivi del progetto che racconterà la storia dell’undicenne Kevin, un giovane che incontra sei nani che viaggiano nel tempo e parte con loro per vivere un’avventura attraverso diversi periodi storici, rubando ai ricchi e incontrando figure storiche come Napoleone Bonaparte.

L’ultimo film diretto da Terry Gilliam, ricordiamo, è stato L’uomo che uccise Don Chisciotte.