Già qualche giorno fa, postando su Instagram la locandina giapponese di, il popolare game designer nipponicoaveva fatto capire in maniera alquanto diretta di aver apprezzato l’interpretazione di

Qualche ora fa, è tornato ad affrontare la questione, sempre su Instagram. Hideo Kojima ha difatti pubblicato lo screenshot della risposta data alla domanda “Quali sono i creativi e gli attori che, ora come ora, catturano la tua attenzione?”.

Ecco la risposta data dal papà di Metal Gear Solid e Death Stranding:

Ci sono molti attori che seguo con interesse. Luca Marinelli, di recente, ha catturato tutta la mia attenzione dopo che ho visto The Old Guard e Martin Eden. Ha interpretato un villain sensazionale in Lo Chiamavano Jeeg Robot, ma penso che, prossimamente, esploderà in termini di popolarità. Inoltre, se indossasse una bandana, sarebbe la copia sputata di Solid Snake.

A questo punto, per quello che può valere un post su Instagram, è lecito far volare la fantasia.

La Sony è da tempo al lavoro sull’adattamento di Metal Gear Solid che, prima o poi, dovrebbe arrivare sul grande schermo con la regia di Jordan Vogt-Roberts, il regista di Kong: Skull Island. Hideo Kojima, in passato, ha avuto svariati meeting con il filmmaker con cui intrattiene ormai da tempo un rapporto di amicizia che prescinde quello professionale per il film: Jordan Vogt-Roberts è un grandissimo appassionato di videogame, argomento del quale ha discusso anche con noi di BadTaste durante la promozione stampa del film citato poco fa. Sapendo che la voce di Kojima ha ed avrà un peso non indifferente nella produzione della pellicola basata sulla sua creatura videoludica, nulla ci vieta di sognare un Solid Snake interpretato da Luca Marinelli. D’altronde l’idea ci è stata data dallo stesso Kojima.

Gli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo del lungometraggio sono arrivati lo scorso dicembre proprio dallo stesso Jordan Vogt-Roberts con una serie di Tweet in cui notava anche delle “somiglianze sospette” fra il trailer di Black Widow dei Marvel Studios e l’estetica di Metal Gear. Trovate tutto qua.

