Gli Amazon Studios hanno acquistato i diritti del film dedicato alla vita del cantante country. Il premio Oscar Sam Rockwell – riporta oggi Deadline – sarebbe vicino al ruolo. Se ottenesse la parte l’attore canterà anche i pezzi di Haggard.

Robin Bissell dirigerà il film e lo scriverà con la vedova di Merle, Theresa Haggard, sulla base del libro di memorie Sing Me Back Home. Bissell e Haggard produrranno insieme il film.

La pellicola segnerà una nuova collaborazione tra Bissell e Rockwell (visto di recente in Jojo Rabbit), che insieme avevano lavorato a Migliori nemici.

Il film su Haggard si focalizzerà sugli anni più critici vissuti dal cantante, che negli anni ’50 restò in carcere per diversi anni a causa di una rapina a mano armata. Durante la detenzione a San Quentin ebbe modo di ascoltare dal vivo Johnny Cash: fu proprio lui a ispirarlo.

Il film racconterà la sua lotta per fuggire dal suo passato per diventare un uomo migliore e un artista leggendario.

Tra le sue canzoni più celebri citiamo Okie From Muskogee, The Fightin’ Side Of Me, Sing Me Back Home, The Fugitive, Workin’ Man Blues, Mama Tried e Today I Started Loving You Again.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla produzione, sull’inizio delle riprese o sulla data d’uscita.