Durante il panel “ Directors on Directing ” al Comic-Con@Home,ha parlato della lavorazione di, che di recente è stato rimandato da dicembre al

Il regista ha parlato nello specifico delle cineprese rivoluzionarie impiegate durante le riprese:

La cosa che trovo più elettrizzante è la tecnologia che permette di girare i film in modo più pratico e fisico. Per Top Gun abbiamo lavorato con la Sony per sviluppare una cinepresa di qualità IMAX grande così [fa un gesto per indicarne la grandezza], e profonda appena 5 cm. Perciò siamo riusciti a montarne sei nella cabina di pilotaggio e quattro al di fuori degli aerei.

Il regista ha spiegato di aver girato “un film vecchia scuola con le tecnologie moderne” e poi è entrato più nello specifico:

Parliamo di cineprese in 6K, quindi con una risoluzione di 6.000 pixel. Ha un sensore full frame, più ampio di quello della 35mm. È come il Cinemascope, credo sia paragonabile a quello. L’aspetto tecnologico più rivoluzionario è il fatto che il sensore è separato dal registratore. Quanto guardi una cinepresa digitale, la parte che cattura l’immagine è tutta nei primi centimetri. Tutto ciò che c’è dietro serve per la batteria, per la registrazione e per il raffreddamento. In questa cinepresa Sony, chiamata Sony Venice, i due pezzi sono collegati da un cavo in fibra ottica e perciò il sensore con una piccolissima lente può essere posizionato in spazi molto ristretti o addirittura davanti all’attore.

Per Top Gun ne avevamo quattro puntati verso l’attore mentre i registratori potevano essere nascosti negli spazi di stoccaggio dei jet. Quindi adesso in uno spazio in cui potresti mettere una GoPro ci puoi piazzare una cinepresa di qualità IMAX. In questo caso ne abbiamo messe sei e abbiamo fatto una copertura tale per quella sequenze da poter montare un’intera scena solo con quelle sei angolazioni. Questa, per me, è stata la più grande innovazione tecnologica di questo film. È tutto più bello quando giri tutto davanti alla macchina da presa.