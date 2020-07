Il registaè al lavoro su un documentario incentrato sull’emergenza Covid-19 intitolato Wuhan – A Season In Hell.

Il documentario sarà una cronaca dei giorni iniziali della pandemia nel pronto soccorso di Wuhan e dello scoppio dell’emergenza che ha visto 42.000 dottori e infermieri in tutta la Cina offrirsi volontari per prestare soccorso nel capoluogo di Hubei.

Clarke è stato accolto in un albergo sicuro accanto al mercato da cui si dice che il virus si sia propagato assieme a una troupe di 20 cineasti. Tutta la troupe è stata tenuta in quarantena per diverso tempo ma poi ha avuto il via libera.

Assieme a degli specialisti, il documentario ricostruirà gli eventi che hanno portato allo scoppio della pandemia con interviste a commercianti, dottori locali, volontari e forze di polizia oltre a molti dei primi pazienti ricoverati.

“Questo è il lavoro più difficile che abbia mai realizzato” ha commentato il regista di Prisoner Of Paradise e The Lady In Number 6. “L’esperienza di Wuhan è da allora diventata un microcosmo, un monito su come il mondo potrebbe – e forse avrebbe dovuto – rispondere a questa minaccia mortale invisibile e terrificante. Questo è un progetto che tratta di responsabilità, è la storia di chi ha rischiato la vita e di chi avrebbe dovuto fare molto di più”.

Al momento non è stato annunciato quando sarà distribuito.

