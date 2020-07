, la seconda più grande catena di multisala operante a livello globale, ha espresso una certa perplessità apprendendo la notizia dello storico accordo siglato fra lae lain materia di accorciamento delle finestre distributive.

Secondo l’accordo, AMC Theatres accetterà una finestra minima di 17 giorni (includendo tre weekend) tra l’uscita di un film Universal nelle sue strutture e il lancio in Video On Demand. AMC otterrà una parte delle vendite digitali, che in quella finestra temporale saranno noleggi a 20 dollari per 24 ore.

Ricordiamo che lo standard attuale è di 90 giorni tra l’uscita al cinema e il lancio in noleggio digitale.

Il CEO di Cineworld Mooky Greidinger, gruppo da ben 9500 schermi fra Stati Uniti (7155) e resto del mondo, si è espresso così in materia interpellato da Deadline:

Non c’è alcun senso in questo modello di business a nostro modo di vedere la cosa. Ovviamente non conosciamo i dettagli specifici dell’accordo, ma analizziamo, e analizzeremo, ogni mossa fatta all’interno dell’industria. La gente deve sapere che il primo grande film della Universal arriverà fra sei mesi [questo perché negli Stati Uniti “No Time to Die” non verrà portato in sala dalla major citata, che è in capo alla distribuzione internazionale, ndr.], quindi non abbiamo particolare fretta. Ma per noi si tratta comunque della mossa sbagliata fatta nelle circostanze storiche meno adatte. Chiaramente, per quel che ci riguarda, non proporremo nelle nostre sale alcuna pellicola che non rispetti la finestra distributiva standard.