Il regista inglese, figura di spicco della cinematografia britannica, si è spento questa mattina dopo una lunga malattia. La notizia è stata diramata dal British Film Institute

Due volte nominato agli Oscar, Alan Parker è noto principalmente per aver diretto pellicole come Angel Heart – Ascensore per l’Inferno, Evita, The Commitments e Mississippi Burning – Le radici dell’odio. Nel complesso le sue pellicole hanno vinto 19 BAFTA, dieci Golden Globes e dieci Oscar. Il regista era uno dei membri fondatori della Directors Guild of Great Britain e per cinque anni, dal 2000 al 2005, ha presieduto il UK Film Council.

Alan Parker era nato a Islington il 14 febbraio 1944.

Come ci ricorda wikipedia:

Entra nel mondo del cinema inizialmente come creatore di spot e filmati commerciali per conto di varie agenzie. Successivamente diventa produttore egli stesso. Con questa attività si aggiudica numerosi premi e riconoscimenti di settore. Di questo periodo è la serie di spot realizzati per la Cinzano, con protagonisti Joan Collins e Leonard Rossiter. Il film che gli diede grande notorietà è Fuga di mezzanotte (Midnight Express), del 1978, che prende spunto dalla vicenda reale di un giovane cittadino americano, Billy Hayes, arrestato per possesso di droga in Turchia e che, nonostante le lunghe vicende giudiziarie, riesce a tornare in patria solo grazie ad un’evasione. Una parte considerevole della sua produzione cinematografica ha come argomento la musica o vi è in qualche modo correlata. Appartengono a questo filone dei classici del genere, come Piccoli gangsters, Saranno famosi, Pink Floyd The Wall, The Commitments ed Evita. Oltre ai numerosi premi e riconoscimenti conquistati in campo cinematografico, Alan Parker è stato nominato “Sir” da Elisabetta II, per meriti artistici.

A seguire la sua filmografia come regista e sceneggiatore:

Regista

Piccoli gangsters (Bugsy Malone) (1976)

Fuga di mezzanotte (Midnight Express) (1978)

Saranno famosi (Fame) (1980)

Spara alla luna (Shoot on the Moon) (1982)

Pink Floyd The Wall (Pink Floyd – The Wall) (1982)

Birdy – Le ali della libertà (Birdy) (1984)

Angel Heart – Ascensore per l’inferno (Angel Heart) (1987)

Mississippi Burning – Le radici dell’odio (Mississippi Burning) (1988)

Benvenuti in paradiso (Come See the Paradise) (1990)

The Commitments (1991)

Morti di salute (The Road to Welville) (1994)

Evita (1996)

Le ceneri di Angela (Angela’s Ashes) (1999)

The Life of David Gale (2003)

Sceneggiatore