(Battlefield Earth), il film fantascientifico condel 2000, compie 20 anni proprio nell’anno corrente. Il film non fu esattamente un successo al botteghino, ma nonostante questo la Mill Creek Entertainment ha rivelato che dal 15 settembre sarà messa sul mercato (negli USA) un’edizione speciale in Blu-ray del film con oltre 70 minuti di contenuti extra inediti.

Il lungometraggio, ricordiamo, è stato diretto da Roger Christian ed è basato sull’opera letteraria di L. Ron Hubbard (conosciuto in seguito per aver fondato Scientology). Il film, costato 73 milioni di dollari ne ha incassati solo 29 al box office mondiale.

Ecco la lista dei contenuti extra:

Qua sotto potete leggere la sinossi del primo volume dell’opera letteraria:

Nell’anno 3000 non ci sono nazioni né città… La Terra è un deserto desolato. Nelle cupole di otto impianti minerari sparsi per il globo i malvagi alieni Psyclo prosciugano le risorse minerarie del pianeta, di cui distrussero quasi totalmente la popolazione mille anni prima. I pochi sparuti resti di umanità si nascondono in villaggi e aree remote: una specie in pericolo, sull’orlo dell’estinzione. L’apatia e la superstizione hanno abbattuto ogni speranza quando un uomo, Jonnie Goodboy Tyler, osa lasciare il suo villaggio alla ricerca di una vita migliore. Contro ogni difficoltà, organizza gli ultimi superstiti e ottiene il loro appoggio in un tentativo disperato di cacciare gli alieni Psyco da questo mondo prima che l’uomo sia perduto per sempre.