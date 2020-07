Durante il panel Comic Con@Home “ Directors on Directing ”, condotto da Collider che ha visto la partecipazione di, si è parlato – tra le altre cose – anche di fan service.

A esporsi in tal senso è stato Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, che sull’idea di produrre qualcosa con il solo intento di soddisfare i fan ha spiegato:

Ricordiamo che sul concetto di fan service si sono esposti l’anno scorso gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, che avevano spiegato:

Questi film non esisterebbero senza i fan, perciò un film realizzato per frustrarli sarebbe una mossa suicida. La gente definisce ‘fan service’ un omaggio a una nicchia di appassionati, ma abbiamo visto tutti i numeri che fanno questi film. I fan sono la maggioranza, perciò quello che facciamo non è altro che un omaggio alle storie che abbiamo già raccontato. Non è che mettiamo citazioni a cose che solo tre persone possono notare, si tratta di fare dei collegamenti o raccogliere qualcosa di già seminato prima.