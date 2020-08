Quello di Furiosa inè uno dei ruoli più iconici interpretati da Charlize Theron nella sua carriera, una parte per la quale l’attrice ha dato tutta se stessa… inclusi i capelli. All’epoca delle riprese, infatti, si rasò a zero, e in un video risalente al 2012 condiviso ieri dalla Theron vediamo proprio quest’operazione.

L’attrice ha pubblicato il video sui suoi social per annunciare la proiezione speciale del film in un drive-in al centro commerciale The Grove di Los Angeles, evento al quale hanno partecipato anche Nicholas Hoult e Aisha Tyler (potete vedere diverse foto dell’evento sul Daily Mail).

“In onore della proiezione speciale di Mad Max al drive-in per contribuire alla causa della Charlize Theron Africa Outreach Project, ritorno indietro a quando superai il punto di non ritorno per creare Furiosa,” ha commentato l’attrice nella didascalia del video. “Grazie a The Grove Los Angeles e CH Cre8tive per aver reso possibile questa serata! Non vedo l’ora di rivedere questo film sul grande schermo ancora una volta!”

Come noto, Furiosa tornerà in un prequel della saga al quale sta lavorando attualmente il regista George Miller. Il ruolo verrà però affidato a un’altra attrice, vista la giovane età necessaria per la parte, cosa che pare non abbia fatto particolarmente piacere alla Theron.