La testa di Jack Skeletron dae quella di Doc Brown daentrano a far parte della “famiglia” dei Chia Pets, ovvero quelle statuette di terracotta su cui è possibile far germogliare la pianta chia.

La testa di Jack, a differenza delle altre, è anche dipinta ed è disponibile su Entertainment Earth a $19.99. Quella di Doc Brown, più classica, è sempre disponibile per il pre-order su Entertainment Earth a $19.99. Entrambe le statuette saranno disponibili ufficialmente da ottobre.

Qua sotto potete vedere le immagini dei prodotti:

Questa è la sinossi di Nightmare before Christmas:

John Skeletron, principe del mondo di Halloween, abitato da mostri è triste, stanco di spaventare i bambini. Penetrato per caso nel regno di Babbo Natale, decide di sequestrarlo e di prendere per una volta il suo posto. Si mette in viaggio per consegnare i propri spaventevoli doni. Lo salva dal disastro Sally, una bambola di stracci di lui segretamente innamorata.