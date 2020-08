, oltre a essere il film d’esordio di, un grandissimo successo al box-office americano che garantì al filmmaker l’avvio di una stellare carriera a Hollywood, è anche la pellicola che nel 1985 ha segnato l’inizio del più che trentennale sodalizio fra il musicista e compositoree il regista.

Da Pee-wee’s Big Adventure in poi, Danny Elfman e Tim Burton hanno quasi sempre collaborato insieme (le uniche eccezioni sono Ed Wood, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali).

In una recente chiacchierata fatta con Yahoo, Elfman ha rivelato di essere rimasto particolarmente stupito da quell’esperienza, in primis perché non si aspettava di venire coinvolto nella realizzazione di uno score cinematografico e poi perché non pensava minimamente che la sua carriera di musicista per il cinema avrebbe preso il via dopo Pee-wee’s Big Adventure:

Ricevetti la chiamata di un animatore. Inizialmente pensavo che volessero una canzone, ma poi Tim mi disse che voleva tutta la colonna sonora. E proprio non riuscivo a capire. Perché io? Però Tim mi conosceva per gli Oingo Boingo e pensava potessi fare di più. Paul Reubens conosceva il lavoro che avevo fatto con Forbidden Zone [film di Richard Elfman, fratello di Danny e fondatore degli Oingo Boingo, ndr.]. Il mio nome era saltato fuori in una qualche occasione ed entrambi pensarono che “Ok, potrebbe essere interessante”. Vidi un po’ di girato e me ne tornai a casa a incidere una demo con questo registratore a 8 tracce. Non ci pensai due volte e, allo stesso tempo, non pensavo che avrei ricevuto un qualche genere di feedback. Ma inceve diventò la canzone dei titoli di testa del film. Sinceramente pensavo che Pee-wee’s Big Adventure sarebbe stata un’esperienza a sé e che non avrei più lavorato per il cinema. Chi poteva assumermi dopo quella partitura? Addirittura pensavo che la Warner Bros l’avrebbe ascoltata e cestinata per poi ingaggiare un “vero” compositore. Ero davvero convinto di ciò. Poi Pee Wee è arrivato al cinema e hanno cominciato a offrirmi di fare le musiche di praticamente tutte le commedie del tempo. Rimasi molto sorpreso. Penso si sia trattato di un di quei classici casi in cui ti trovi al posto giusto nel momento giusto. E sono stato molto felice di aver proseguito quella strada.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!