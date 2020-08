Annunciato nel lontano 2015,– rivisitazione animata in CGI del classico di(Mezzogiorno e mezzo di fuoco) – sembrava oramai vicino alla cancellazione, ma sembra che di recente si siano trovati i fondi necessari per procedere alla lavorazione.

Secondo Deadline i fondi sarebbero stati stanziati dalla Align, di Adrian Politowski e Nadia Khamlichi, portando il budget del film a 46 milioni di dollari e permettendo così che la lavorazione potesse riprendere a Cinesite Montréal e Vancouver, in vista di un’uscita per l’estate 2021.

La produzione sarà in mano a Rob Minkoff e Adam Nagle mentre il ricco cast vocale vanta nomi come Michael Cera, Samuel L. Jackson, Ricky Gervais, Djimon Hounsou e, dulcis in fundo, proprio Mel Brooks.

Blazing Samurai, rivisitazione animata in CGI del classico del 1974 di Mel Brooks, presenterà una versione popolata da animali antropomorfi, con un cane protagonista e il suo desiderio di diventare un samurai; verrà ingannato da un astuto signore della guerra – un gatto – e messo come sceriffo in una città sotto il suo controllo, una città popolata solo da…. gatti.

