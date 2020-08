Qualche giorno fa Airbnb e l’ultimo storeancora in attività, quella presso Bend, in Oregon, hanno annunciato un evento imperdibile per celebrare la fine dell’estate.

Il 17 agosto, i residenti dell’area avranno modo di provare ad aggiudicarsi una delle tre notti (18, 19 e 20 settembre) che i proprietari del negozio hanno deciso di destinare, per ringraziare il continuo supporto della comunità locale che riesce ancora a garantire l’esistenza dell’attività, a uno “sleepover” in stile anni novanta.

In ognuna di quelle tre date il negozio offrirà un corner arredato in perfetto stile dell’epoca in cui 4 ospiti potranno trascorrere la nottata guardando “le nuove uscite degli anni novanta”, mangiando snack e bevendo bibite gassate. L’ambiente sarà sanificato ogni giorno prima dell’arrivo dei nuovi ospiti ai quali verranno forniti, così come da disposizioni di Airbnb e dell’U.S. Centers for Disease Control and Prevention, anche mascherine e gel igienizzante in quantità industriale.

Per festeggiare la cosa, il profilo ufficiale di Blockbuster ospitato da Twitter si è ridestato da un sonno durato sei anni, da quando la compagnia che per anni ha dominato il settore dell’home video è andata incontro al fallimento.

In maniera alquanto sagace, nel cinguettio si fa un gioco di parole a base di check-in:

Just checking in. 👋 — Blockbuster (@blockbuster) August 11, 2020

Ovviamente sulla piattaforma social le repliche al tweet non si sono fatte attendere:

Possiamo noleggiare un film?

can we rent a movie? pic.twitter.com/lWUhF53HmT — Nerdist (@nerdist) August 11, 2020

Tu ed io un tempo trascorrevamo insieme dei folli venerdì sera

You & I used to have some wild Friday nights back in the day. 🍕📼 — Domino's Pizza (@dominos) August 11, 2020

Bentrovato amico!

welcome back friend 👋 — Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020

Hey Blockbuster, rivuoi la tua copia in VHS di Leprechaun?

Hey, @blockbuster, want your VHS copy of 'Leprechaun' back?… pic.twitter.com/5c6rKrrQTk — 'The Atomic Hillbilly' Heck (Ken) Johnson (@Kenute48210) August 11, 2020

Vale ancora nell’ultimo Blockbuster?

is this still valid in the last Blockbuster pic.twitter.com/ssS5EPvmzp — IceSeason101 (@IceSeason101) August 11, 2020

Fino a che te ne stai lontano dal Midwest non abbiamo problemi

So long as you stay outta the Midwest, we'll have no problems… pic.twitter.com/eveuTE4Npp — Family Video (@FamilyVideo) August 11, 2020

Dopo qualche ora, Blockbuster ha salutato di nuovo tutti facendo un check-out da Twitter:

Ok, we've seen enough. Checking out. — Blockbuster (@blockbuster) August 11, 2020

Qualche tempo fa, la PopMotion Pictures ha diffuso in rete il trailer di The Last Blockbuster, documentario diretto da Taylor Morden che racconta l’ascesa e il declino della nota azienda statunitense fondata nel 1985.

In lavorazione dal 2018, il film, oltre a raccontare la genesi e il declino dell’azienda distributrice, racconterà anche come l’ultimo store Blockbuster situato a Bend, Oregon, gestito da Sandi Harding, è riuscito comunque a sopravvivere a un gigante del settore.

Potete ammirare il trailer in questa pagina.