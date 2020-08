In occasione della riapertura delle sale americane del circuitoprevista per il prossimo 20 agosto, la compagnia, che quest’anno compie ben 100 anni, ha deciso di offrire agli avventori la possibilità di acquistare il biglietto d’ingresso a soli 15 centesimi. Il medesimo prezzo di quando i cinema della AMC hanno aperto i battenti.

Le multisale che proporranno questa promozione saranno circa un centinaio: si prevede che nelle due settimane successive alla riapertura, AMC tornerà operativa in altre 300 località, con la complicità dell’uscita di Tenet di Christopher Nolan e The New Mutants.

La catena ha mosso i suoi primi passi nel 1920 quando i fratelli Dubinsky aprirono la loro prima sala a Kansas City, inaugurando quella che sarebbe poi diventata la maggiore catena di sale di Stati Uniti, Europa, Medio Oriente e mondo intero.

Qualche giorno fa, AMC Entertainment ha registrato perdite pari a 561,2 milioni di dollari nel secondo trimestre dell’anno, quello cioè in cui rientra il lockdown globale e durante il quale praticamente l’intero staff della più grande catena cinematografica è stato licenziato o messo in congedo non pagato. Il crollo del 98% del fatturato rispetto all’anno precedente non ha paragoni nei 100 anni di storia dell’azienda, e anche le perdite in borsa hanno avuto un impatto non indifferente sul valore della compagnia.

Gli investitori, comunque, hanno scelto di guardare al lato positivo di queste comunicazioni trimestrali, incluso il fatto che AMC ha recentemente rinegoziato il proprio debito ottenendo liquidità per parecchi mesi, l’accordo con Universal e le riaperture dei cinema in tutto il mondo (l’azienda è proprietaria anche di Odeon Cinemas e UCI Cinemas) entro la fine di agosto, e così ieri le azioni sono cresciute di oltre il 2%.

