Secondo quanto riportato da Deadline il montatore e regista(Hell Fest, Scappa – Get Out, Paranormal Activity) dirigerà un lungometraggio incentrato su, noto content creator e Youtuber americano.

FaZe Rug, ovvero Brian Awadis, ha oltre 27 milioni di follower su YouTube, Twitter, Instagram e TikTok ed è noto per collaborare con altri content creator dello “FaZe Clan”.

“Sono oltremodo entusiasta di poter recitare nel mio primo film”, ha dichiarato Rug, “Questo è un sogno diventato realtà per me. L’idea di fondere il mondo dei contenuti di You Tube con i film tradizionali è un’avventura creativa di cui sono davvero orgoglioso di fare parte”.

Lee Trink (FaZe Clan) ha aggiunto: “È il suo e il nostro momento. Il momento in cui YouTube e Hollywood finalmente si scontrano”.

Il progetto verrà realizzato grazie a una collaborazione tra lo FaZe Clan e Invisible Narratives, società fondata da Adam Goodman e Andrew Sugerman.

Simon Boyes è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del progetto ancora senza titolo.

Qua sotto potete vedere un’immagine promozionale del suddetto progetto:

Goodman e Sugerman produrranno il film con la Invisible Narratives insieme a Lee Trink e a Nikhil Jayaram di FaZe Clan.

Gregory Plotkin è ricordato per aver diretto l’horror Hell Fest nel 2018. Tra i suoi lavori come montatore troviamo Scappa – Get Out, Paranormal Activity 4, Paranormal Activity 3, Lucky, Nella rete del serial killer, Auguri per la tua Morte e Game Night – Indovina chi muore stasera?.

