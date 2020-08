Dopo aver concluso un accordo con Apple per la produzione di serie televisive, la Appian Way Productions di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson ha siglato un importante contratto pluriennale con Sony Pictures.

Nel commentare la notizia, Sony ha spiegato di avere già due progetti in sviluppo con la Appian Way. Il CEO Tom Rothman:

Ho incontrato quella talentuosa supernova chiamata Leonardo DiCaprio oltre 24 anni fa, sul set di Romeo e Giulietta. Siamo partiti insieme sul Titanic e la mia ammirazione per lui, come genio del cinema a tutto tondo, è solo cresciuta nel corso di tutti questi anni. Il suo istinto come produttore e attore – con il superbo supporto di Jennifer – sono al servizio del miglior materiale del mondo. Alla Sony siamo convinti di aver appena siglato un accordo molto raro e prezioso – quello che Michael Jordan e Tom Brady sono per il basketball e il football, Leo è per il cinema.

DiCaprio ha aggiunto:

Tom lavora in questo ambiente da oltre tre decenni, e non ha mai aderito alle norme tradizionali di Hollywood. Non ha mai cercato di seguire le strade sicure, ha sempre valorizzato i cineasti e la loro visione, ed esprime il massimo sostegno nei confronti dell’esperienza cinematografica in sala. Non potrei essere più entusiasta di entrare in una nuova fase di partnership con la Sony.

DiCaprio ha lavorato recentemente con la Sony a C’era una volta a… Hollywood, per il quale ha ottenuto la sua settima nomination all’Oscar come migliore attore. La Appian Way ha prodotto numerosi film dell’attore, tra cui The Revenant, The Wolf of Wall Street, Shutter Island e The Aviator.