È grazie a una nuova intervista pubblicata da EW che possiamo vedere le primissime immagini di, la nuova “commedia sofisticata” diretta da Sofia Coppola con protagonisti

Il film, prodotto da A24 per Apple (con cui la casa di produzione ha un accordo), arriverà nei cinema e su Apple TV+ a ottobre, con l’ambizione ovviamente di partecipare alla stagione dei premi. “Volevo fare qualcosa di più leggero,” spiega la Coppola nell’intervista, “Qualcosa di più giocoso, con tanto cuore e sincerità”. Tra le ispirazioni, film come Tootsie e L’uomo ombra (1934).

I protagonisti sono un padre e sua figlia, Felix e Laura, che fanno il giro dei locali notturni di Manhattan per spiare il marito di lei (Marlon Wayans) che sospettano sia un po’ troppo vicino a una delle sue colleghe.

È la prima volta che la Coppola e Murray tornano a lavorare insieme in un lungometraggio (avevano collaborato nello speciale A Very Murray Christmas per Netflix) da Lost in Translation: Secondo la regista è proprio l’enorme successo che ha avuto questo film ad averli tenuti lontani per quasi vent’anni:

Non pensavo che sarei riuscita a fare un nuovo film con Bill, perché il pubblico è così legato a Lost in Translation e al suo personaggio. Non riuscirei mai a ricreare qualcosa del genere, e quindi non ho mai voluto riavvicinarmi. Ma sono passati tutti questi anni… e io adoro lavorare con lui, e adoro vederlo sullo schermo. È la prima volta che lo vediamo interpretare questo padre playboy in questa fase della vita, quindi ho deciso di tornare a dirigerlo perché siamo in una fase molto diversa della vita.

Potete vedere le prime immagini del film qui sotto: