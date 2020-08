Su BoxLunch.com è disponibile una nuova linea di abbigliamento e accessori su licenza ispirata ai più amati film dello, studio d’animazione giapponese fondato da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma.

Tra i vari prodotti troviamo felpe, vestiti, spille, zainetti, camice, peluche, quaderni e molto altro ancora, tutti ispirati a film amatissimi come Il Mio Vicino Tororo, La Città Incantata, Kiki – Consegne a Domicilio, Il Castello nel cielo e a molti altri film.

Trovate le immagini di alcuni prodotti qua sotto:

Vi ricordiamo che a partire da febbraio, le pellicole dello Studio Ghibli sono andate ad arricchire l’offerta del catalogo Netflix.

Il leggendario studio è attualmente al lavoro sul suo primo film realizzato interamente in CG, Aya and the Witch, diretto da Goro Miyazaki(I racconti di Terramare), figlio di Hayao.

L’opera è basata su Earwig and the Witch, libro per bambini del 2011 scritto da Diana Wynne Jones (autrice anche della trilogia di Il Castello Errante di Howl) arrivato nel nostro Paese con il titolo Earwig e la Strega.

In questo articolo trovate le prime foto approdate online qualche settimana fa.

FONTE: ComicBook.com