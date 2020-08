ha partecipato al panel diper la versione online del New York Comic Con in occasione dei cinque anni dall’uscita di, e ha svelato alcuni aneddoti sul film e parlando anche del prequel su Furiosa.

Innanzitutto Miller ha spiegato di essere sempre stato convinto che Heath Ledger sarebbe stato perfetto per la parte del nuovo Max Rockatansky:

Ogni volta che Heath Ledger veniva in Australia, mi chiamava e parlavamo un po’. Ho sempre avuto lui in mente. Mel, quando l’ho incontrato la prima volta, Heath, quando l’ho conosciuto, e Tom Hardy hanno tutti in comune una qualità: una specie di magnetismo animale. Ho lavorato con gli animali nei film di Babe. C’è questa cosa meravigliosa che succede con loro: puoi accudirli e giocarci insieme, ma avranno sempre una specie di mistero racchiuso dentro di loro. Quegli attori sono tutti e tre estremamente accessibili e socievoli, ma dall’altro lato sono un mistero, non riuscirai mai a conoscerli veramente. È una delle essenze del carisma, e un paradosso. Tutti e tre hanno questa caratteristica.

Miller ha anche ricordato come Charlize Theron inizialmente avesse rifiutato la parte, o almeno i suoi agenti. La prima volta, infatti, loro dissero a Miller che l’attrice non era interessata. Anni dopo, la Theron lesse la sceneggiatura e quando Miller le chiese se l’aveva letta quando gliel’aveva mandata la prima volta, l’attrice rispose che non aveva mai sentito parlare del film:

Chissà cosa accadde. Ma senza dubbio Furiosa è stato il primo personaggio a cui ho pensato. Mel era stato ingaggiato per il film, poi sono successe delle vicende che hanno intaccato la sua persona pubblica, il film continuava a essere rimandato… e poi siamo riusciti a farlo.

Il regista non vuole dire nulla sul prequel su Furiosa, tranne confermare che la protagonista verrà interpretata da un’attrice più giovane perché, appunto, sarà un prequel:

È troppo presto per parlarne. Ho sempre avuto una leggera superstizione, non voglio dipendere dalla fortuna parlando di un film che non ho ancora fatto. Ricordo che parlai di Mad Max appena prima dell’undici settembre, e dovevamo girarlo qualche settimana dopo. Alla fine lo girammo quasi dieci anni dopo!

Ma Miller ha deciso di condividere le sue idee su cosa sarebbe successo a Furiosa dopo lo scontro con Immortan Joe alla fine di Mad Max: Fury Road:

Ci sono due possibilità. Una è una semplice utopia: immagino che abbia aperto i rubinetti dell’acqua. […] Ma l’autore Joseph Campbell sostiene che l’eroe di oggi diventa il tiranno di domani. L’eroe è l’agente del cambiamento. Sostanzialmente, rinuncia all’interesse personale per un bene comune. Secondo Campbell, l’eroe si innamora di ciò che ha costruito o salvato. E diventa un fortino. Diventa l’ortodossia. Sviluppa il dogma, e sostanzialmente si ritrova a proteggerlo. È ciò che succede abitualmente.

[…] Ma non credo veramente che sarebbe diventata un tiranno, penso sia troppo intelligente per cadere in quella trappola. Ha già visto cosa succede con Immortan Joe. Credo che lui avesse attraversato quello stesso processo. Forse, ai suoi tempi, Immortan era un personaggio eroico.

Forse è proprio per non dover scegliere tra queste due possibilità che Miller anziché pensare a un sequel ha preferito sviluppare un prequel su Furiosa.

Potete vedere il panel qui sotto: