, una delle protagoniste disu Netflix, ha raccontato una storia decisamente peculiare sul suo provino per il film con Jamie Foxx.

Come raccontato dalla giovane attrice:

Ero in viaggio per Los Angeles quando persi il portafogli all’aeroporto, non avevo più soldi o carta di credito, così quando arrivai all’albergo pensai: “Ok, devi dormire. Poi ci pensi, non dimenticarti perché sei qui”.

Il giorno dopo andò al provino e fece una bellissima figura con i registi e con Jamie Foxx:

Così dissi: “Oh, ne è valsa la pena venir fin qui, anche se ho perso il portafogli”. Jamie così mi disse: “Oh no, ti servono soldi? Ne ho un po'”. Estrasse una busta bianca piena di soldi e mi diede una banconota da 100 dollari. Poi uno dei registi me ne diede una da 50. Jamie mi disse: “Non capita tutti i giorni di andarsene da un provino con 150 dollari in tasca”. Fu pazzesco. E poi quando finimmo le riprese del film, regalai a Jamie una banconota da 100 dollari incorniciata e autografata.

Nonostante un ottimo provino, Fishback non ottenne subito il ruolo:

Poi, un mese dopo, mi chiamarono per dirmi che un’altra attrice era impegnata in altri progetti e che toccava me interpretare Robin. Non riuscivo a crederci, era passato un mese intero. E poi nello stesso giorno in cui siglai l’accordo, [la compagnia aerea] JetBlu mi mandò un’email per dirmi che avevano trovato il portafogli.

Project Power è diretto da Henry Joost e Ariel Schulman. La sceneggiatura è firmata da Mattson Tomlin (The Batman).

La sinossi ufficiale:

Per le strade di New Orleans comincia a diffondersi la voce di una misteriosa nuova pillola che scatena superpoteri diversi a seconda di chi la prende. Il problema? Non sai cosa succederà finché non la prendi. Mentre alcuni sviluppano una pelle antiproiettile, il dono dell’invisibilità o una forza sovrumana, per altri la reazione è letale. Quando la pillola provoca un pericoloso aumento della criminalità in città, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) si allea con una giovane spacciatrice (Dominique Fishback) e un ex soldato motivato da una vendetta segreta (Jamie Foxx) per combattere il potere ad armi pari, prendendo la pillola nella speranza di riuscire a trovarne e a fermarne gli inventori.

Nel cast troviamo Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback, Machine Gun Kelly, Rodrigo Santoro e Courtney B. Vance.

Il film è disponibile su Netflix dal 14 agosto.