cita sé stesso in un video pubblicato su Instagram.

Nel filmato, che potete vedere qua sotto, Nanni Moretti è intento a farsi un giro per le strade deserte di una Roma ferragostana. Non sappiamo se, anche in questa circostanza, sia finito per misurare la vita che gli resta come in Aprile, ma la citazione a Caro diario, il suo cult di 27 anni fa, è abbastanza evidente.

Anche per l’impiego della medesima canzone, “I’m Your Man” di Leonard Cohen. e nonostante un itinerario differente da quello effettuato in Caro Diario.

Questo il segmento citato:

Caro Diario è arrivato nelle sale nel 1993. Nella pellicola, composta da tre episodi, In vespa, Le isole e I medici, Nanni Moretti interpreta sé stesso.

Come ci ricorda anche Wikipedia:

Il primo episodio, In Vespa, vede il protagonista nella passeggiata in Vespa attraverso i quartieri di una Roma estiva e semideserta. Le inquadrature di bellezze paesaggistiche, architettoniche e monumentali accompagnano le riflessioni del regista che spaziano dalla critica cinematografica, e in genere al cinema hollywoodiano, alla sociologia e alla sfaccettata urbanistica di diversi quartieri della capitale, dalla Garbatella sino a Spinaceto, quartiere a sud della capitale, le cui strade il regista percorre dopo averne sentito parlare in toni negativi: «E allora, andiamo a vedere Spinaceto!». L’itinerario si conclude a Ostia, nei pressi del luogo in cui fu ucciso Pier Paolo Pasolini e ne fu eretto un monumento alla memoria. Nell’episodio In Vespa è presente un cameo dell’attrice Jennifer Beals, di cui Moretti tesse le lodi e che vede comparire mentre passeggia lungo le mura di Porta Metronia in compagnia del regista Alexandre Rockwell, all’epoca suo marito. Un altro cameo, sempre nello stesso episodio, è quello del regista Carlo Mazzacurati, che veste i panni di un critico cinematografico assalito dai rimorsi per aver scritto recensioni lusinghiere di alcuni film, quali Henry, pioggia di sangue, Il pasto nudo, Cuore selvaggio ed altri.

Tre Piani, il nuovo film di Nanni Moretti, sarebbe dovuto uscire lo scorso aprile.