è stato intervistato da Comicbook per parlare di L’unico e insuperabile Ivan , l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro per bambini di Katherine Applegate che approderà su Disney+ a settembre.

L’attore ha parlato di spoiler e ha ammesso di avere una certa propensione a lasciarsi scivolare un po’ troppe cose:

Sì, lo faccio spesso. […] Produco molti film e ho fatto svariate cose. La cosa fantastica sarebbe se le persone [con cui lavoro] leggessero la sceneggiatura per scoprire come inizia e finisce una scena. E invece mi ritrovo a dire: “Ah sì, succede questo, poi quando quel coso si lancia dalla scogliera, allora…”.

Spoilerare, ha proseguito, è un tratto di famiglia:

È mia sorella che mi ha reso così. […] Amo mia sorella, la mia sorella maggiore, a Natale o al compleanno mi dava i suoi regali, me li metteva in una scatola, me li dava e poi, con il regalo ancora impacchettato, mentre mi accingevo ad aprirlo, mi diceva: “Oddio, spero ti piaccia il verde. È fantastico che…” “Aspetta, fammi aprire la scatola” “Non sapevo se prendertela a maniche lunghe o corte, te l’ho presa a maniche corte”. Così aprivo la scatola e scoprivo la camicia verde a manica corta.

Il film sarà disponibile in streaming su Disney+ dall’11 settembre.

Tutte le informazioni sul film:

L’Unico e Insuperabile Ivan, che in precedenza doveva essere distribuito al cinema dai Walt Disney Studios, è una storia indimenticabile sulla bellezza dell’amicizia, sul potere dell’immaginazione e sul significato del luogo chiamato casa. Ivan è un gorilla di 180kg che condivide la gabbia in un centro commerciale di periferia con Stella l’elefante, Bob il cane e altri animali. Ha pochi ricordi della giungla dove è stato catturato, ma quando arriva un’elefantina di nome Ruby, qualcosa dentro di lui cambia profondamente. Ruby è stata recentemente separata dalla sua famiglia allo stato brado e questo porta Ivan a mettere in discussione la sua vita, il luogo da dove proviene e dove alla fine vorrebbe essere.

“Il mondo è cambiato in un attimo. Le persone di tutto il mondo hanno condiviso esperienze importanti che cambiano la vita in modi che non si vedevano da un secolo”, ha dichiarato Thea Sharrock. “In risposta a questo, sono davvero felice di poter condividere con tutto il mondo la storia deliziosa e originale di Katherine Applegate, L’Unico e Insuperabile Ivan, su Disney+, portando un po’ di gioia con questo film unico sulla vera amicizia, basato su una storia vera”.

L’Unico e Insuperabile Ivan, che arriva sullo schermo con un mix suggestivo tra live-action e CGI, è basato sul libro di Katherine Applegate che ha vinto numerosi premi dalla sua pubblicazione nel 2013, inclusa la Medaglia Newbery, ed è edito in Italia da Mondadori. Il film è interpretato da Bryan Cranston nel ruolo di Mack, il proprietario del centro commerciale, mentre Ramon Rodriquez è George, l’impiegato del centro e Ariana Greenblatt è sua figlia, Julia.