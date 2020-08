Sarà l’ex “nemico giurato” di Sheldon Cooper, Wil Wheaton, a narrare la versione in lingua inglese dell’audiolibro di Ready Player Two, il sequel letterario di Ready Player One, il romanzo didal qualeha tratto l’omonimo blockbuster nel 2018.

La notizia arriva dalle pagine dell’Hollywood Reporter e, chiaramente, anche dai social dell’attore di Star Trek: The Next Generation e Stand By Me:

I guess I can tell y'all that I'm narrating Ready Player Two! Pubblicato da Wil Wheaton su Lunedì 17 agosto 2020

Il nuovo libro sarà disponibile nei negozi a partire dal 24 novembre di quest’anno, a nove anni dalla pubblicazione di Ready Player One.

Al momento si conosce solo la data di uscita visto che nessun dettaglio sulla trama è stato reso di dominio pubblico. In una chiacchierata con l’Hollywood Reporter fatta qualche giorno prima dell’uscita della pellicola, Ernest Clinespiegava che erano stati proprio i lavori alla pellicola di Spielberg a mettergli “fretta” per la lavorazione del secondo libro di quella che era stata comunque concepita come una serie e che non avrebbe mai e poi mai immaginato che “avrebbero fatto e finito un film” prima dell’arrivo degli altri episodi della suddetta saga.

Anche noi di BadTaste abbiamo avuto modo di fare una lunga chiacchierata con lo scrittore durante gli eventi stampa del film, un botta&risposta dove si è parlato della collaborazione con Steven Spielberg, del boom degli anni ottanta e dei nuovo Star Wars.

Ready Player One vede nel cast Tye Sheridan, Olivia Cooke (Samantha Evelyn Cook/Art3mis), Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento), Simon Pegg (Ogden Morrow), T.J. Miller (iR0k), Win Morisaki (Daito), Philip Zhao (Shoto) e Mark Rylance (James Halliday).

L’opera scritta da Ernest Cline, ambientata nel 2045, descrive un pianeta Terra inquinato, sovrappopolato e privo di fonte energetiche. L’unico svago per la popolazione terrestre si trova in un universo virtuale chiamato OASIS.

Ecco la sinossi:

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Prodotto da Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures e DreamWorks Pictures, Ready Player One vede alla produzione Donald De Line (con la sua De Line Pictures), Dan Farah e Kristie Macosko Krieger. Bruce Berman figura come produttore esecutivo.