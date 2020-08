, all’anagrafe Björk Guðmundsdóttir, la celeberrima cantautrice islandese, sì è unita al cast di, il nuovo film di Robert Eggers.

Stando all’indiscrezione trapelata via Twitter, interpreterà una strega:

BJÖRK IS IN ROBERT EGGERS' THE NORTHMAN (via https://t.co/OpFUcaQZt8) pic.twitter.com/ewxPEXU0cd — Erik Anderson (@awards_watch) August 19, 2020

Intitolato come noto The Northman, il nuovo film del regista di The Witch e The Lighthouse avrà per protagonisti Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård e Willem Dafoe.

Lars Knudsen, che ha prodotto l’esordio di Eggers The Witch, così come Hereditary: Le radici del male e Midsommar di Ari Aster, figurerà come produttore. Scritto da Eggard e dal poeta islandese e scrittore Sjón, Northman è descritto come una storia ambientata in Islanda all’inizio del 10° secolo che ruota attorno a un principe nordico che cerca vendetta per la morte di suo padre.

Quanto a Björk, vi ricordiamo che nel 2000 ha vinto il premio per la miglior attrice al festival di Cannes 2000 per la sua recitazione in Dancer in the Dark, la pellicola di Lars Von Trier che venne premiata anche con la Palma d’Oro.

Anya Taylor-Joy e Robert Eggers avevano già collaborato insieme per The Witch, mentre Willem Dafoe è stato il co-protagonista del secondo lungometraggio del filmmaker, The Lighthouse, uscito direttamente in home video in Italia.

Il lungometraggio (ecco la nostra recensione), girato in bianco e nero su pellicola a 35mm, è stato descritto come un horror con sfumature fantasy ambientato nel mondo dei vecchi miti legati al mare.

Il regista, tempo fa, lo descriveva così:

Ho deciso di girarlo in bianco e nero e su pellicola 35mm. È molto tattile, puoi vedere ogni poro sul volto degli attori. Non deve sembrare un film vecchio, ma solo un riferimento alle pellicole del passato. […] Per la lingua io e mio fratello abbiamo letto molti testi d’epoca per assorbire il tono di come la gente parlava. Naturalmente Moby Dick è un testo di letteratura importantissimo e Melville è stato di grande ispirazione. Il dialetto di Willem era quello di un contadino del Maine, mentre Robert parlava con il dialetto di un marinaio.

