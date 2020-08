Si torna a parlare del biopic sul compianto. Secondo quanto rivelato da Collider (Happy Endings) sarebbe in trattative pere vestire i panni proprio di Belushi nel film, che sarà diretto da(Il Diavolo veste Prada).

Ike Barinholtz fa parte del cast del film e vestirà i panni di Dan Aykroyd, mentre Aubrey Plaza vestirà i panni della moglie di Belushi. Steve Conrad (Wonder) ha fornito la sceneggiatura del lungometraggio.

Alexandra Milchan (The Wolf of Wall Street) e Scott Lambert (The Terror) produrranno il film, per ora intitolato Belushi, attraverso la Emjag Productions insieme a Bonnie Timmermann.

Ricordiamo che Belusci è già stato interpretato sul grande schermo da Michael Chiklis in Wired, film del 1989 tratto dal libro “Chi tocca muore – La breve delirante vita di John Belushi”.

Tra i progetti in cui abbiamo visto Adam Pally troviamo le serie televisive The Mindy Project e Happy Endings, ma anche in film come Iron Man 3 (in una piccola parte), Sonic – Il Film, The Hunt, Dog Days, Most Likely to Murder, Nonno Scatenato e Un Weekend al Limite.

