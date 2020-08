Secondo quanto riportato da Collider (Maze Runner – La Fuga) sarebbero in trattative per unirsi al cast del reboot di, film arrivato nelle sale nel 1998.

Questo nuovo progetto sarà scritto e prodotto da Colin Minihan (What Keeps You Alive). Mike Medavoy e Benjamin Anderson produrranno il progetto con la Phoenix Pictures. Eric Paquette e Michael Bitar invece supervisioneranno il progetto per la Screen Gems.

Sydney Chandler è stata scelta per vestire i panni della protagonista.

La pellicola del 1998 era diretta da Jamie Blanks ed era nata sull’onda del consenso commerciale e critico ottenuto da film come Scream e So Cosa Hai Fatto. La trama faceva ovviamente leva su alcune leggende metropolitane intorno alle quali si sviluppavano le storie di alcuni studenti e studentesse del New England Pendleton College. Il buon esito commerciale generò l’arrivo di due sequel, Urban Legend – Final Cut del 2000 e il direct-to-video Urban Legend 3.

Il progetto di Minihan trasporterà tutto nell’era digitale di un mondo in cui le leggende metropolitane nascono e si diffondono sul web a una velocità spaventosa. Il film seguirà le vicende di un gruppo diversificato di studenti di college che si trovano alle prese con una serie di bizzarre morti che ricordano le leggende metropolitane collegati ai lacerti più oscuro del web.

Cosa ne pensate di questo casting? Diteci la vostra nei commenti!