Secondo quanto riportato da Deadline sarebbero entrati a far parte del cast di, commedia romantica scritta e prodotta da Ed Zwick (American Assassin, The Great Wall) e Marshall Herskovitz.

L’opera ruoterà attorno a una coppia di registi (Gere, Keaton) che scelgono due attori iper-emotivi (Lively e Miranda) per interpretare gli stessi registi e raccontare la loro storia d’amore. Sfortunatamente però quando il film entra in lavorazione il matrimonio dei due va a rotoli.

Le riprese del lungometraggio inizieranno la prossima primavera. Zwick e Herskovitz produrranno il film attraverso la Bedford Falls Company.

Recentemente abbiamo visto Richard Gere in film come Franny, Ritorno al Marigold Hotel, L’incredibile vita di Norman, The Dinner e Gli Invisibili.



Keaton è apparsa invece in titoli come Appuntamento al Parco, Book Club – Tutto può succedere, Mai Così Vicini, Natale all’Improvviso e Big Wedding.



Blake Lively è comparsa sul grande schermo negli ultimi anni in Un Piccolo Favore, The Rhythm Section, Chiudi Gli Occhi e in Paradise Beach: Dentro l’incubo.

Mentre Lin-Manuel Miranda ha fatto parte del cast di Il Ritorno di Mary Poppins ed è attualmente su Disney+ nel musical Hamilton.

