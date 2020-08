Secondo quanto riportato da Deadline la Lionsgate, Shawn Levy e Dan Cohen (produttori esecutivi di Stranger Things) produrranno, horror basato su una sceneggiatura di Kevin Coughlin e Ryan Grassby.

L’opera sarà incentrata su una famiglia che è stata perseguitata da uno spirito maligno per anni e anni. La sicurezza della famiglia e l’ambiente che la circonda vengono messe in discussione quando uno dei figli si chiede se effettivamente il male sia reale o no.

Levy e Cohen produrranno il film attraverso la 21 Laps. Aaron Janus e Chelsea Kujawa saranno impegnati nella produzione con la Lionsgate.

Shawn Levy è conosciuto per aver diretto la trilogia di Una Notte al Museo ma anche altri film come This Is Where I Leave You, Notte folle a Manhattan, Oggi sposi… niente sesso, Mittente Sconosciuto, La Pantera Rosa, Real Steel, Gli Stagisti e Una Scatenata Dozzina. Tra i suoi lavori come produttore troviamo la serie Netflix Stranger Things, The Rocker – Il batterista nudo, Vicini del Terzo Tipo, Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, Notte Brava a Las Vegas, L’Uomo di Casa. prossimamente sarà nelle sale con l’action Comedy Free Guy – Eroe per Gioco con Ryan Reynolds.

Tra i lavori come sceneggiatori di Coughlin e Grassby troviamo Mean Dreams, film del 2016 con presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto targato Lionsgate prodotto anche da Shawn Levy e Dan Cohen? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!