Con la notizia della morte dia causa di un cancro al colon con cui combatteva da quattro anni, Josh Gad ha rotto il suo silenzio su Twitter, condividendo uno degli ultimi messaggi che si è scambiato con l’attore:

Il messaggio parla di clima, ma ovviamente ha un significato più profondo.

La nostra traduzione del messaggio:

SOTTO LA PIOGGIA

Se sei a Los Angeles, ti sarai svegliato stamattina con il raro e rappacificante suono di pioggia costante. Se sei come me, magari hai visto le previsioni del tempo settimanali e hai scoperto che pioverà per tre giorni di fila, non con qualche sprazzo di sole e il ritorno della nebbia umida, ma sì… pioverà di brutto. Fantastico. Siamo bloccati in questa quarantena a causa del Covid, e ora non possiamo neanche goderci il sole della California. Eddai!

Fantastico. Siamo bloccati in questa quarantena a causa del Covid, e ora non possiamo neanche goderci il sole della California. Eddai! Ma ora che la pioggia ha smesso di cadere e il temporale di oggi si è rasserenato, ti invito a uscire fuori e fare un respiro PROFONDO. Nota quanto è fresca l’aria in questo momento, ora che i nostri cieli hanno avuto una tregua di tre settimane dalla ormai abituale e instancabile cortina di fumo data dal traffico dei pendolari, e ora le piogge hanno dato alla Città degli Angeli la lavata di cui aveva bisogno. Inspira ed espira questo momento, e ringrazia dio per le bellezze uniche e le meraviglie di questo giorno. Dovremmo approfittare di ogni momento che riusciamo ad avere per goderci la semplicità della creazione di dio, che si tratti di cieli azzurri e sole, o di nuvole e nebbia.

E hey, se l’aria è così pulita ora, e domani dovesse piovere ancora, potrei persino mettere fuori delle taniche e raccoglierla. La metterò in un filtro e avrò un’acqua più alcalina di qualsiasi blasonata bottiglia d’acqua in commercio da queste parti.