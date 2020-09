Alcune ore fa la polizia ha annunciato che, l’eroe che ha ispirato il filmsalvando la vita di 1200 persone nel corso del genocidio dei tutsi del Ruanda nel 1994, è stato arrestato con l’accusa di terrorismo.

Era dal 1996 che Rusesabagina aveva lasciato il Ruanda, vivendo sia in Texas negli Stati Uniti che in Belgio. Di recente, come dichiarato alla stampa da sua figlia, si era messo in viaggio verso Dubai ed è lì che è stato arrestato e condotto in Ruanda.

“Grazie alla cooperazione internazionale, l’agenzia investigativa del Ruanda informa il pubblico che Paul Rusesabagina è stato arrestato” ha dichiarato la polizia. “Rusesabagina è sospettato di essere fondatore, leader, promotore e membro di organizzazioni violente, estremiste e armate nel territorio e all’estero“.

Carine Kanimba, figlia di Rusesabagina, ha dichiarato di contare nella pronta scarcerazione, precisando che suo padre è sempre stato un obiettivo a causa delle sue critiche nei confronti del governo e del presidente Paul Kagame.

“Quello di cui lo stanno accusando è inventato. Non ci sono prove. Si tratta di un arresto illecito“.

Rusesabagina aveva già respinto le accuse delle autorità di aver dato sostegno economico i ribelli in Ruanda. Si è sempre opposto, tuttavia, al modus operandi del governo definendolo “dittatoriale” e invitando l’Occidente a intervenire per il rispetto dei diritti umani.

In Hotel Rwanda Paul Rusesabagina, che oggi ha 66 anni, era stato interpretato da Don Cheadle.

