La Paramount Pictures ha annunciato la distribuzione di una nuova edizione modificata e restaurata di, il film di Francis Ford Coppola arrivato nei cinema italiani nel marzo del 1991.

La nuova edizione sarà intitolata Mario Puzo’s THE GODFATHER, Coda: The Death of Michael Corleone per riflettere le intenzioni originali dello sceneggiatore per il finale della pellicola.

“Mario Puzo’s THE GODFATHER, Coda: The Death of Michael Corleone è il compimento del titolo che io e Mario abbiamo sempre preferito e delle nostre intenzioni originali per quello che è diventato Il Padrino – Parte III” ha commentato Coppola. “Per questa versione dell’ultimo capitolo ho creato un nuovo inizio e un nuovo finale e sistemato alcune scene, inquadrature e brani musicali. Con questi cambiamenti, e le inquadrature e il suono restaurati, la ritengo una conclusione più appropriata a “Il Padrino” e “Il Padrino: Parte II”. Sono grato a Jim Gianopulos e alla Paramount per avermi permesso di rivisitarlo“.

Il Padrino: Parte III, che quest’anno celebra il suo 30° anniversario, è stato candidato a sette premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia.

Per lavorare alla nuova versione Coppola e la sua compagnia di produzione American Zoetrope hanno usato uno scan in 4K del negativo originale per un restauro attento durato sei mesi. Nel corso della pandemia la lavorazione è riuscita a procedere in remoto.

Prossimamente saranno diffusi ulteriori dettagli. La pellicola arriverà al cinema a dicembre negli Stati Uniti con un’uscita limitata e poi anche in home video.

