Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter lo sceneggiatore(Project Power, The Batman) è pronto a fare il suo debutto alla regia con, thriller sci-fi basato su una sua stessa sceneggiatura.

Il film sarà prodotto dalla Miramax e da Matt Reeves (The Batman) e avrà come protagonista Chloe Grace Moretz (Dark Shadows). L’attrice vestirà i panni di Georgia, ragazza che, insieme al fidanzato Sam, intraprende un insidioso viaggio per fuggire dal proprio Paese coinvolto in un’inaspettata guerra contro l’intelligenza artificiale. A pochi giorni dall’arrivo del loro primo figlio la coppia sarà costretta ad affrontare la terra di nessuno, una roccaforte della rivolta degli androidi, nella speranza di mettersi al riparo.

La storia stessa del progetto è ispirata alla vera storia dei genitori di Tomlin, una giovane coppia determinata a salvare il loro figlio dai pericoli della rivoluzione rumena.

“Mother/Android è una storia profondamente personale ispirata ai sacrifici fatti per portarmi alla vita in questo mondo”, ha dichiarato lo stesso Tomlin, “Sono entusiasta di poter lavorare con Miramax e con il mio amico Matt Reeves per raccontare una storia che tratta della forza dell’umanità nei momenti più bui”.

Matt Reeves produrrà il progetto attraverso la 6th & Idaho insieme a Adam Kassan e Rafi Crohn.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Mattson Tomlin? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!