Secondo quanto riportato da Variety (La Sfida delle Mogli) è entrata a far parte del cast di(il peso insostenibile di un gigantesco talento), progetto scritto da Kevin Etten e Tom Gormican. Quest’ultimo sarà anche il regista.

Nel film l’attrice vestirà i panni dell’ex moglie di Nicolas Cage. Del cast fa parte anche Pedro Pascal (Wonder Woman 1984).

In una recente intervista con Empire, Cage ha confermato il suo coinvolgimento e ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo:

Si tratta di una versione stilizzata di me e il fatto che debba parlare di me in terza persona mi mette estremamente a disagio. Ci sono molte scene nel film in cui – ecco, ci siamo – un ‘Nic Cage’ moderno o contemporaneo entra in conflitto con un ‘Nic Cage’ da giovane, litigandoci e discutendoci. È un approccio acrobatico alla recitazione.