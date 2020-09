saranno le tre protagoniste di, il romanzo di Jessica Shattuck incentrato sulle vedove di tre uomini coinvolti in una cospirazione per l’assassinio di Hitler.

Alla regia troveremo Jane Anerson, sceneggiatrice di The Wife – Vivere nell’ombra, con Glenn Close e Jonathan Pryce.

Le riprese partiranno a inizio 2021 in Europa dell’est.

Ecco la sinossi del romanzo:

Dopo la disfatta della Germania nazista, Marianne von Lingenfels torna con i figli nell’antico castello che appartiene da sempre alla famiglia del marito, un’imponente fortezza su cui la guerra ha lasciato il segno. Vedova di un membro della resistenza ucciso durante il fallito attentato alla vita di Hitler, è decisa a mantenere la promessa che ha fatto agli altri cospiratori in tempi non sospetti: proteggere le loro mogli e i loro figli. Così attraversa la patria devastata dal conflitto per rintracciare il piccolo Martin e sua madre, la bellissima e ingenua Benita, e infine Ania e i suoi due bambini.

Marianne è convinta che basteranno le circostanze e il dolore comune a tenere insieme quella strana famiglia improvvisata, ma ben presto scopre che il mondo di un tempo, in cui tutto era bianco o nero, ora è diventato un posto molto più complicato, pieno di segreti e oscure passioni. E che per poter affrontare il futuro lei e le altre donne del castello devono venire a patti con le scelte fatte prima, durante e dopo la guerra e affrontare ciascuna i propri demoni.