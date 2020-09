Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La saga diproseguirà al cinema con un terzo e un quarto film: ad annunciarlo i due protagonistidirettamente su Instagram

After 2, che ha invito il fine settimana in Italia superando i 2 milioni di euro, non è ancora uscito negli Stati Uniti e in effetti uscirà con un po’ di ritardo rispetto al previsto visto che arriverà nei cinema e in digitale il 23 ottobre.

Nonostante questo, sono già stati messi in produzione i due sequel che narreranno gli eventi raccontati nei romanzi di Anna Todd After We Fell (diviso in After – Come mondi lontani e After – Anime perdute) e After Ever Happy (After – Amore infinito).

Alla regia dei due film troveremo Castille Landon, che di recente ha diretto Fear of Rain con Katherine Heigl e Harry Connick.

After 2, diretto da Roger Kumble, è nei cinema italiani dal 2 settembre.

Nel cast troviamo Charlie Weber, Louise Lombard, Candice King, Karimah Westbrook, Rob Estes e Max Ragone che andranno ad affiancare i protagonisti del primo film Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Shane Paul McGhie, Samuel Larsen, Khadijha Red Thunder e Dylan Arnold, oltre a Dylan Sprouse, che interpreta Trevor nel sequel.

Cosa ne pensate della notizia di altri due film di After? Ditecelo nei commenti!