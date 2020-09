Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Indi Roald Dahl l’eccentrico Willy Wonka indiceva un concorso per trovare l’erede ideale per il suo impero di dolciumi. La questione, seppur fantasiosa, ha ispirato ora, colui che ha sviluppato il celebre marchio di caramelle e gelatine

In vista del suo ritiro infatti Klein ha deciso di dare vita a una vera e propria caccia al “biglietto d’oro” negli Stati Uniti.

I partecipanti non dovranno cercare e trovare un vero e proprio biglietto d’oro, bensì una collana con una piastrina su cui è inciso un codice che andrà inserito sul sito del concorso per scoprire cosa il cercatore ha effettivamente vinto. Ci saranno molti premi in denaro per chi troverà il codice giusto sulla collana (premi in denaro di $5.000), ma solo uno riceverà le chiavi di una nuova fabbrica di caramelle (non affiliata a Jelly Belly con sede a Fairfield, in California).

Il concorso ovviamente non è gratuito. Coloro che desiderano partecipare dovranno pagare una quota di $50 per ricevere così un indovinello che gli permetterà di trovare la collana nel proprio Stato. Ogni caccia al tesoro avrà un imite di 1000 partecipanti.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del primo film tratto dall’opera di Dahl, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato:

Willy Wonka è il proprietario di una fabbrica dolciaria nota per la squisitezza dei suoi prodotti. Poiché gli ingegnosi brevetti per la produzione dei dolci sono oggetto dell’interessata curiosità dei concorrenti, da anni Willy Wonka non permette a nessun estraneo di varcare la soglia della fabbrica. Un giorno viene annunciato il lancio di un concorso internazionale: le cinque persone che troveranno all’interno di una tavoletta di cioccolato “Wonka” un talloncino d’oro saranno ammesse alla visita della fabbrica e potranno attingere gratuitamente, vita natural durante, ai suoi prodotti. In tutto il mondo si scatena immediatamente la caccia ai “Wonka d’oro”: finalmente, escono fuori i cinque bambini favoriti della fortuna che, accompagnati dai familiari, possono entrare nella misteriosa fabbrica. Le meraviglie dello stabilimento, nel quale lavorano gnometti dalla pelle color arancio, lasciano ammirati i visitatori, che però uno alla volta verranno puniti perché dimostratisi troppo golosi o capricciosi. Uno solo, Charlie, il più povero e onesto, riuscirà a superare le varie prove alle quali lo sottoporrà l’originale Willy Wonka.

Cosa ne pensate di questa bizzarra iniziativa? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

