(rapper noto come Machine Gun Kelly) saranno i protagonisti di, secondo film in assoluto diretto dal produttore Randall Emmett.

Emmett al momento è impegnato sul set del suo debutto alla regia Midnight in the Switchgrass dopo la sospensione delle riprese dello scorso marzo a causa della pandemia. Già dal 9 novembre si tufferà nel nuovo progetto che sarà girato in Georgia e a Porto Rico.

Il film è descritto come un thriller d’azione sulla scia di Non è un paese per vecchi e si basa su una sceneggiatura di Adam Taylor Barker. La storia è quella di un tossicodipendente in fase di guarigione che decide di vendicarsi dei trafficanti che gli hanno venduto la droga che è stata causa della morte della sua fidanzata. Due poliziotti seguiranno le sue tracce.

Sul casting di Robert De Niro e su quello degli altri attori, Emmett ha dichiarato:

Non potrei essere più felice di lavorare nuovamente con Bob dopo tante collaborazioni tra cui The Irishman in veste di produttore. Gli sono così grato che abbia deciso di sostenermi nel mio percorso di regista. Colson è sempre stato la scelta numero uno per il protagonista e John è una mia icona sin dall’infanzia. Averli a bordo del progetto assieme a Bob è un sogno che si avvera.

Al momento la pellicola non ha una data d’uscita, ma dovrebbe arrivare al cinema nel 2021.

Fonte