Secondo quanto riportato da Variety sarebbe in trattative finali per far parte del cast di, nuovo film ambientato durante la pandemia che sarà diretto da(Edge of Tomorrow – Senza Domani).

Il film, descritto come un mix tra un heist movie e un film romantico, si basa su una sceneggiatura scritta da Steven Knight (Locke, Dirty Pretty Things).

P.J. van Sandwijk produrrà il progetto insieme a Alison Winter. Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare entro fine settembre.

Di recente abbiamo visto la Hathaway in progetti come il film Netflix Il Suo ultimo Desiderio, Cattive Acque al fianco di Mark Ruffalo, Attenti a quelle Due, Serenity – L’isola dell’inganno, Ocean’s 8, Colossal e nella serie televisiva Modern Love.

Prossimamente approderà sul grande schermo nel nuovo adattamento cinematografico di Le Streghe (The Witches) di Roal Dahl diretto da Robert Zemeckis.

Tra i prossimi progetti di Liman troviamo inveceThe Cannonball Run, il sequel di Edge of Tomorrow – Senza Domani e un film ambientato nello spazio con Tom Cruise.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Anne Hathaway diretto da Doug Liman? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!