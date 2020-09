Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Niente di nuovo sul fronte del prequel di, cult del cinema horror del 1976 arrivato nelle nostre sale con il titolo

Al progetto avevano lavorato Chad e Carey W. Hayes (sceneggiatori di L’evocazione – The Conjuring) per la 20th Century Fox, ma poi dopo l’acquisizione da parte della Disney il progetto è finito nel dimenticatoio.

Ci sono effettivamente voci in circolazione sulla possibilità che entri in produzione, ma gli sceneggiatori non hanno riportato aggiornamenti rilevanti.

“Abbiamo scritto il prequel di The Omen” ha confermato Chad a Comicbook.com, “che al momento è da qualche parte alla Fox“. Lo sceneggiatore ha poi aggiunto un “vedremo cosa succederà” prima di passare la parola al fratello:

Avremo modo di raccontarvi le origini di Damien. È stato davvero divertente scriverlo.

La pellicola, che doveva essere intitolata The First Omen, doveva essere affidata ad Antonio Campos (Christine), in trattative per dirigere il progetto.

Il film originale diretto da Richard Donner e arrivato nel 1976 seguiva la storia un un ambasciatore degli Stati Uniti (interpretato da Gregory Peck) convinto che il proprio figlio fosse l’Anticristo.

La pellicola generò in seguito tre sequel, un remake uscito nel 2006 (Omen – Il presagio) e una serie televisiva intitolata Damien.