Siamo ancora in attesa dei dettagli relativi all’edizione italiana, ma, nel mentre la divisione americana della Warner Bros ha comunicato la data di uscita e gli extra dell’edizione home video in 4K di, film del 2005 diretto da James McTeigue e prodotto dalle sorelle Wachowski.

Il film sarà disponibile il 3 novembre, giusto in tempo per celebrare a dovere il 5 novembre, proporrà una nuova scansione del negativo originale e la traccia in Dolby Atmos.

La versione da collezione conterrà anche un libretto di 32 pagine sulla lavorazione del lungometraggio.

In attesa di scoprire i dettagli della release italiana, che vi segnaleremo appena saranno diramati dalla Warner Bros Italia, segnaliamo quelli presenti nell’edizione home video americana:

V for Vendetta Unmasked (inedito)

Natalie Portman’s Audition: Explore the depth of Evey’s character with Natalie Portman’s never-before-seen audition (inedito)

James McTeigue & Lana Wachowski in Conversation (inedito)

Freedom! Forever!: Making V for Vendetta – The cast and crew of V for Vendetta reveal the intense filmmaking process

Designing the Near Future – A look at the artistic process of creating the frightening future world of V

Remember, Remember: Guy Fawkes and the Gunpowder Plot – The history behind the story of Guy Fawkes

England Prevails: V for Vendetta and the New Wave in Comics – The origins of the original V story is illuminated

Cat Power Montage – Cat Power song played under images of the film

Theatrical Trailer

Easter Egg: Hidden Bonus: Saturday Night Live Digital Short

Il lungometraggio è tratto dall’omonima graphic novel di David Lloyd e Alan Moore. Alan Moore che, come noto, si è affrancato dal progetto (così come da tutti quelli tratti dalle sue opere, compreso il recente Watchmen targato HBO) e ha imposto alla Warner di non inserire il suo nome nei titoli del film.

V per Vendetta è stato girato a Londra, nel Regno Unito, e Potsdam, in Germania, negli studi Babelsberg.

Questa la sinossi di V per Vendetta:

In un futuro “alternativo”, la Germania, vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, ha trasformato la Gran Bretagna in un Paese nazista. “V”, un misterioso rivoluzionario deciso a sconfiggere la dittatura con atti di terrorismo estremo, rapisce la giovane Evey per reclutarla per la sua causa. La ragazza, quando arriva a scoprire il passato del ribelle mascherato, decide di aderire alla sua causa e di portare avanti con lui la lotta per la libertà…

Cosa ne pensate di questa nuova edizione di V per Vendetta e quanto attendete i dettagli della release italiana? Come sempre, potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!