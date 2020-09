Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Secondo quanto riportato da Variety (Jane the Virgin) e(Le Regole del Delitto Perfetto) saranno le protagoniste di una nuova commedia intitolata

Basata su una sceneggiatura di Bernardo Cubria l’opera seguirà quattro migliori amiche che intraprendono un ultimo viaggio in Messico dopo aver scoperto notizie che cambieranno le loro vite.

Jolene Rodriguez della Broken English Productions svilupperà il progetto insieme alla I Can & I Will della stessa Rodriguez. Anche Karla Souza figurerà tra i produttori del lungometraggio.

Tra i più noti progetti della Rodriguez troviamo la serie televisiva Jane the Vergin, ma anche film come Annientamento, Miss Bala – Sola contro Tutti, Someone Great, Sharon 1.2.3., Deepwater: Inferno sull’oceano e ha anche prestato la sua voce per progetti come Scooby!, Smallfoot: Il mio amico delle nevi, Elena di Avalor, Big Mouth e Carmen Sandiego.



Karla Souza è nota invece per il suo ruolo nella serie televisiva Le Regole del delitto Perfetto ma anche per progetti come Jacob’s Ladder, Che colpa ne ha il bambino? e L’Ultimo Colpo di Mamma.



Cosa ne pensate di questo nuovo progetto comedy con Gina Rodriguez e Karla Souza? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!