Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter la Paramount Animation avrebbe acquisito i diritti del fumetto a tinte horrorper realizzare un adattamento animato dell’opera.

Gary Dauberman, regista di Annabelle 3 e sceneggiatore conosciuto per il nuovo adattamento di It e The Nun: La vocazione del male si occuperà della produzione del lungometraggio tramite la Coin Operated, mentre Mark Perez (Game Night – Indovina chi Muore Staresa?) si occuperà della sceneggiatura.

Non ci sono molti dettagli sul fumetto di Tony Fleecs e Trish Forstner, anche se viene descritto come “Il Silenzio degli Innocenti che incontra Lilli e il Vagabondo”.

“Molto di ciò che funziona meglio nei film horror consiste nel prendere qualcosa di innocente e trasformarlo in qualcosa di spaventoso”, ha dichiarato Dauberman a Heath Vision, “Come una bambola in Annabelle o un clown in IT. Ed è quello che vogliamo fare anche con Stray Dogs: prendere l’animazione trasformandola in qualcosa di terrificante, utilizzandola per esplorare una storia davvero dark. Per quanto mi riguarda il progetto combina molte delle mie passioni: l’animazione, l’horror e, beh, i cani”.

La Image Comics pubblicherà Stray Dogs negli Stati Uniti il prossimo anno.

Tra i vari progetti di Dauberman come sceneggiatore troviamo IT, IT: Capitolo Due, Annabelle, Annabelle 2 – Creation, Annabelle 3, The Nun: La vocazione del male, Crawlspace e Le Scimmie Assassine.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Gary Dauberman? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!