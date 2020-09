Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Durante la Toy Fair la NECA aveva annunciato l’arrivo di alcune nuove action figure provenienti da, cult di Steven Spielberg.

Tuttavia la stessa NECA negli scorsi giorni su Twitter ha rivelato che non sarà più messa in produzione l’action figure dedicata al personaggio di Martin Brody (Roy Scheider) per problemi di licenza. Rimane tuttavia in produzione la figure dedicata a Quint (personaggio interpretato nel film di Spielberg da Robert Shaw).

Qua sotto trovate il post della NECA e anche le immagini della figure ovvero la “Chief Martin Brody Clothed Figure”:

We regret to inform you… pic.twitter.com/tDtjUUFPoS — NECA (@NECA_TOYS) September 5, 2020

Ecco le immagini della figure in questione:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di Lo Squalo diretto da Steven Spielberg:

Amity e’ una cittadina che vive di turismo balneare, situata su di un’isola californiana del pacifico. Una sera, nel corso di una festa sulla spiaggia, una ragazza, christine, si avventura in mare e viene dilaniata da uno squalo. Lo sceriffo martin Brody vorrebbe chiudere le spiagge ma il sindaco, preoccupato per i proventi della comunita’, tergiversa. Quando il mostro marino miete la seconda vittima e le spiagge sono vengono invase da una folla attratta dalla morbosità, martin ingaggia l’anziano pescatore Quint e con la sua barca si mette alla caccia del pescecane.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: BD, Twitter