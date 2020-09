Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La notizia arriva dal regista Doug Liman in persona: nel cast di, nuovo film ambientato durante la pandemia che sarà diretto dal regista di Edge of Tomorrow – Senza domani ci sarà non solo, ma anche

Il film, descritto come un misto tra un heist movie e un film romantico, si basa su una sceneggiatura scritta da Steven Knight (Locke, Dirty Pretty Things).

P.J. van Sandwijk produrrà il progetto insieme a Alison Winter, le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare entro fine settembre.

Ejiofor sarà prossimamente in Infinite, nuovo thriller d’azione di Antoine Fuqua (The Equalizer) tratto dall’opera letteraria di D. Eric Maikranz “The Reincarnationist Papers”. Del cast faranno parte anche Mark Wahlberg, Dylan O’Brien e Sophie Cookson (Kingsman).

L’attore sarà inoltre in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson che sarà diretto da Sam Raimi e prossimamente in produzione.

Tra i prossimi progetti di Liman dovrebbero esserci invece The Cannonball Run, il sequel di Edge of Tomorrow – Senza domani e un film ambientato nello spazio con Tom Cruise.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor diretto da Doug Liman? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!